Представитель РПЦ заявил об отсутствии у женщин прав на эмбрионы внутри них

В РПЦ заявили об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них. Об этом во время проповеди заявил протоиерей Андрей Ткачев. Видео проповеди священник опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам Ткачева, делать аборт нельзя, потому что женщина не знает, кто может родиться — «возможно, великий человек». И если женщина решиться на аборт, то никогда не станет счастливой и «будет сотрена в порошок».

«Если понесла женщина во чреве — не тронь, не твое, не смей убивать зачатое. Там живет человек, не знаешь, кто родится — может композитор, может инженер, может освоитель Севера, может просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем. Не знаешь, кого носишь — не трожь его, он живой. Зачала — вынашивай, роди и воспитывай. Это божье дите!» — заявил священник во время проповеди.

Ткачев также отметил, что в бездетности виноваты сами люди и их похоти, блуд, разврат, аборты и безумная жизнь, а не Господь. «Те, которые блудили всю юность, всю молодость зарабатывали бабки, потом не знали, куда их потратить, потом под старость спохватились, что детей не родили, и начинают заказывать себе за большие миллионы сложные хирургические операции, а грех дорого стоит», — сказал он.

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