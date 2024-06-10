Патриарх Кирилл заявил о вымирании одного российского региона

Патриарх Килилл заявил о вымирании Калининградской области

Отрицательная демографическая тенденция касается в первую очередь Калининградской области — регион вымирает, заявил патриарх Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии. Текст его выступления опубликован на официальном сайте Московского Патриархата.

«Вымирает Калининградская область. А если не остановить эту тенденцию, то ведь все обычно развивается в геометрической прогрессии. Для Калининградской области потеря населения — это геополитическая проблема, потому что наша область — это эксклав, окруженный, в том числе, недоброжелательно относящимися к России государствами», — отметил глава РПЦ.

По его словам, в 2023 году в регионе смертность превысила рождаемость на четыре тысячи человек: умерло 11 028, а родилось 7020.

Вместе с тем патриарх отметил, что в регионе принимаются меры по улучшению демографической ситуации. В частности, продолжается дискуссия по противодействую абортам. В этой связи владыка отметил, что в регионе 13 из 20 клиник отказались от проведения абортов, назвав это хорошим показателем.

Также патриарх Кирилл рассказал, что в рамках борьбы с абортами в Калининградской области на стендах храмов вывешивали списки частных клиник, которые не стали выводить процедуру из списка услуг, с припиской, что «аборт — это убийство». Священнослужитель назвал это «правильной мерой».

Вводить меры против абортов в Калининградской области и других российских регионах начали осенью 2023 года. Несмотря на негативную реакцию общественности, врачей и демографов, региональные власти принялись вводить штрафы за так называемое «склонение» к прерыванию беременности, а в некоторых регионах даже стали выводить процедуру из списка услуг частных клиник.

В Калининградской области есть и запрет на «склонение» к абортам, и отказ от проведения процедуры в частных клиниках. При этом региональные власти подчеркивали, что запрета абортов нет и «права женщин не нарушены».