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19:11, 29 ноября 2023Россия

Клиники еще одного российского региона начали отказываться от абортов

В Калининградской области треть частных клиник отказалась от абортов
СюжетДетские пособия:

Фото: StockKK / Shutterstock / Fotodom

В Калининградской области треть частных клиник региона отказалась от проведения абортов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко в беседе с РИА Новости.

Она уточнила, что процедуру прерывания беременности добровольно убрали из перечня услуг семь частных клиник из 21-й с лицензией на аборты. Ткаченко положительно оценила это решение медучреждений и подчеркнула, что к ним были вопросы в части организации доабортного консультирования, а также качества работы психолога с женщинами.

О том, что власти Калининградской области начали готовить запрет на аборты в частных клиниках, стало известно 18 сентября. Это решение было принято на круглом столе с участием представителей духовенства, регионального правительства, заксобрания и общественных организаций региона.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин захотел ввести запрет на проведение абортов в частных клиниках всей России. Проект постановления об этом был внесен в заксобрание региона.

За последние месяцы власти сразу нескольких регионов начали вводить меры против абортов. В одних субъектах уже действует наказание за склонение к прерыванию беременности, там вывели процедуру из списка услуг частных клиник. Другие активно обсуждают эти меры, несмотря на негативную реакцию общественности, врачей и демографов.

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При этом депутаты Госдумы разошлись во мнениях касательно возможного запрета на аборты в частных клиниках. По словам главы комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадмы Башанкаева, на государственном уровне необходимо развивать перинатальные центры, увеличивать пособия и строить детские поликлиники и больницы.

В свою очередь, депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что любые ограничения абортов в России, даже в частных клиниках, только осложнят демографическую ситуацию, так как женщины начнут делать аборты подпольно.

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      Константин Лысяков
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