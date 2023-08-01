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12:47, 1 августа 2023Россия

В Госдуме назвали альтернативу запрету абортов в частных клиниках

Депутат Госдумы Башанкаев: нужно усилить поддержку женщин вместо запрета абортов
СюжетМеждународный день защиты детей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Госдуме нужно усилить работу по поддержке и защите женщин, планирующих стать матерями. Такую альтернативу запрету абортов в частных клиниках назвал глава комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадма Башанкаев в интервью «Ведомостям».

По его словам, на данный момент члены комитета относятся к инициативе о запрете операций по прерыванию беременности в частных клиниках «очень сдержанно». «Мы понимаем людей и не совсем готовы поддерживать резкие тотальные ограничения», — отметил депутат.

Башанкаев подчеркнул, что думский комитет выступает за меры, которые стимулируют рождаемость, в том числе за увеличение пособий по материнству, а также строительство детских больниц и развитие перинатальных центров. «Так люди будут понимать и ощущать заботу о детях. А не только [в Международный день защиты детей] 1 июня», — заявил он.

В июне депутат Госдумы Анна Кузнецова предложила российским губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты. В качестве примера она привела Мордовию, где такие медучреждения вскоре перестанут предоставлять услугу по прерыванию беременности. По мнению парламентария, в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость.

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Аналогичное предложение высказывали и в Русской православной церкви. Запретить аборты в частных клиниках неоднократно призывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, он высказывался за исключение процедуры прерывания беременности из полиса обязательного медицинского страхования.

Ранее женщины, которые не смогли прервать беременность в госучреждении, но все же были вынуждены сделать это, рассказали «Ленте.ру», что в России до сих пор продолжают существовать подпольные аборты, и описали этот рынок. По словам россиянок, они решаются на подобные меры, когда сделать аборт легально уже не представляется возможным из-за поздних сроков.

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    Константин Лысяков
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