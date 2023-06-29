В Думе предложили губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила не выдавать частным клиникам лицензии на аборты

Чтобы стимулировать рождаемость в стране, губернаторы могут задуматься об ограничении выдачи частным клиникам лицензий на проведение абортов. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании комиссии Госсовета по социальной политике, ее слова приводят «Ведомости».

«Сейчас ничто не мешает главам регионов принять решение на собственной территории, учитывая, что именно они являются теми, кто выдает лицензию на соответствующую деятельность», — сказала политик.

Вице-спикер нижней палаты парламента указала на практику Мордовии, где частные клиники вскоре перестанут предоставлять услугу по прерыванию беременности искусственным путем. По данным Кузнецовой, в России выше рождаемость в тех регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта.

В связи с этим депутат указала на «крайне катастрофическую» демографическую ситуацию в Санкт-Петербурге, где работает самое большое число частных клиник, которые имеют лицензию на проведение абортов. Такой подход к стимулированию рождаемости, по словам Кузнецовой, противоречит Конституции и стратегии нацбезопасности, где демографическая политика названа прерогативой государства.

Ранее аборт из частных клиник призвал убрать патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что пересмотр политики в демографической сфере является условием выживания страны. Патриарх назвал аборты средством обогащения для частных клиник, подчеркнув, что коммерческая медицина не исполняет «антиабортные» ограничения в стране.