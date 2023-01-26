Патриарх Кирилл призвал убрать аборты из частных клиник

Патриарх Кирилл призвал исключить аборты из списка услуг частных клиник

Аборты необходимо исключить из списка услуг российских частных медицинских клиник. К таким действиям призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч, его слова приводит ТАСС.

По его словам, аборт остается не только бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных медклиник. Он сослался на сведения экспертов, которые утверждают, что коммерческая медицина не исполняет «антиабортные» ограничения в стране.

«Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины», — сказал глава Русской православной церкви.

Он также добавил, что пересмотр политики в демографической сфере является условием выживания страны.

Ранее предстоятель РПЦ уже призывал запретить проведение абортов в частных клиниках, а также по полису обязательного медицинского страхования. Он указал на важность комплекса мероприятий — как ограничительных, так и поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость.