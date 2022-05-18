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Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках и по полису ОМС
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Russian Government/ Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете Федерации, призвал запретить проведение абортов в частных клиниках и по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Он отметил, что это могло бы стать частью мер по защите прав ребенка на жизнь. Его слова приводит РИА Новости.

Предстоятель Русской православной церкви пояснил, что в последнее время государства обращает серьезное внимание на профилактику абортов. Он указал на важность комплекса мероприятий, как ограничительных, так и поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость.

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«Существующие нормы, как представляется, могут быть отредактированы, чтобы жизнь будущего члена общества защищалась законом с момента зарождения. Удивительно, право наследования защищается, а право ребенка на жизнь не защищается», — заявил патриарх Кирилл.

Он напомнил, что Церковь говорит о важности и ценности человеческой жизни, и выразил надежду, что правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохранения оставались в ведении исключительно профессиональной медицины, «а не коммерсантов».

Патриарх добавил, что аборты по полису ОМС и их позиционирование как бесплатной медицинской услуги, которая финансируется за счет налогов граждан, является «большой моральной проблемой нашего общества», которое переживает демографический кризис.

В сентябре прошлого года РПЦ запретила священникам освящать секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты. Отмечалось, что церковь освящает помещения и вещи, однако они должны использоваться «во благо», а не быть связаны с грехом.

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Марина Совина
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