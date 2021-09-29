РПЦ запретила священникам освящать секс-шопы и ночные клубы

Русская православная церковь (РПЦ) запретила священникам освящать секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты. Об этом заявил председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, его слова приводит URA в Telegram-канале.

«Как сказано у преподобного Максима Исповедника, нет вещей дурных по своей природе — есть вещи, дурные по своему употреблению», — заявил Козлов.

По его словам, РПЦ освящает помещения и вещи, однако они должны использоваться «во благо». Не стоит освящать то, что связано с грехом, резюмировал протоиерей.

Ранее в городе Лиски Воронежской области священник освятил аниме-магазин. Священник подчеркнул, что аниме — это вид искусства, в котором важна не форма, а идея, которая заложена в нем. По словам хозяина магазина, после того как помещение освятили, в него пришли местные жители и почти все раскупили.