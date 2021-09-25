В РПЦ назвали нездоровым ажиотаж вокруг доходов священнослужителей

Анонимные Telegram-каналы и СМИ создают нездоровый ажиотаж вокруг доходов священнослужителей, хотя РПЦ не боится говорить на эту тему. Такой ситуацию назвал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Telegram-каналы в силу своей анонимности не несут никакой ответственности ни перед законом, ни перед людьми, ни перед Богом, и поэтому они распространяют безнаказанно самую разную информацию, в том числе очень много фальшивой информации», — сказал он.

По словам Илариона, многие священнослужители не стесняются говорить о своих доходах, потому что эти средства получены трудом. Он призвал не доверять распространителям такого рода ложной информации, а «прислушиваться прежде всего к голосу священноначалия».

Так Иларион прокомментировал сообщения о том, что митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил служить священнику храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роману Степанову, который призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей раскрыть доходы.