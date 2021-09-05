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Патриарх Кирилл указал на необходимость божьей помощи в вопросе экологии

Патриарх Кирилл: для преодоления экологического кризиса необходима помощь свыше
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Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Патриарх Кирилл указал на необходимость божьей помощи для того, чтобы решить вопросы, связанные в том числе с экологическим кризисом. Его слова опубликованы на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Кирилл обратил внимание на то, что современный мир дает людям значительный комфорт, облегчает их физические трудности и проблемы. При этом ресурсы планеты истощаются, а окружающая среда загрязняется. «Все это наносит очень большой ущерб Божиему творению», — отметил он. По его словам, «лучшие умы» предупреждают о возможных кризисах, которые могут последовать из-за нарушения «Богом установленного баланса между человеком и окружающей средой».

«Чтобы остановить опасное развитие человеческого общества и всей человеческой цивилизации, несомненно, требуется помощь свыше», — заявил патриарх.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда оценил влияние вакцинации против коронавируса на бессмертную душу верующих. По его словам, церковь никогда не выступала против прививок, и поиск неких основанных на вере причин для отказа от вакцинации — «специфическая трактовка религиозности».

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