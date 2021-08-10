Патриарх Кирилл подвел итоги Олимпиады в Токио

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к российским олимпийцам и подвел итоги Игр в Токио. Текст доступен на сайте Русской православной церкви.

«К сожалению, спорт не всегда отделен от политики. Мы смогли в этом убедиться, следя за соревнованиями в Токио. Но никакие политические препоны не умалили ваших результатов», — сказал он.

Патриарх Кирилл также выразил поддержку атлетам из других стран бывшего СССР. Он признался, что сочувствовал спортсменами из стран, «составлявших в прошлом нашу большую общую родину».

Олимпиада в Токио завершилась 8 августа. Отечественная сборная выступала на Играх под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна при награждении российских спортсменов звучала музыка Чайковского.