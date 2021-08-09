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Журова прокомментировала слова Познера о заслуженном наказании России за допинг

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Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» посчитала наказание России за допинговый скандал несправедливым, поскольку наказали не страну, а выступавших спортсменов, не имеющих никакого отношения к допингу и сочинской Олимпиаде. Она также отметила, что пятое место сборной во многом объясняется ограниченным количеством участников.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер, комментируя результаты россиян на Олимпиаде, заявил, что Россия заслужила наказание за допинговый скандал. Он считал, что российская сборная по медальному зачету будет либо на четвертом, либо на пятом месте.

Наказание невиновных

Журова подчеркнула: на Олимпиаде в Токио выступала не просто Россия — там были спортсмены, не имевшие никакого отношения к допинговым скандалам, но тем не менее именно они пострадали от него сильнее всего.

«Познер говорил как раз про чиновников и других людей, которых должны были наказать за историю с допингом. Не хочу даже обсуждать, кого в итоге наказали, а кого нет, потому что здесь это вторично. При чем же спортсмены, которые поехали выступать? Они не имели отношения к сочинской Олимпиаде, допинговому скандалу. И наказали в итоге не Россию, а именно этих ребят. Они слышали массу нелицеприятных вещей в свой адрес, некоторые спортсмены сами же извинялись. Эту страницу необходимо перевернуть — Россия уже очистилась. И сейчас никаких претензий к нам нет», — заметила депутат.

Она также обратила внимание на то, что пятое место российской сборной может быть обусловлено ограничением по количеству участников — страна могла бы более достойно представить легкую атлетику и получить заслуженные медали.

«Наших спортсменов наказали фактическим отсутствием легкой атлетики. Это достаточно серьезный удар, поскольку здесь мы могли бы претендовать на высокие места и медали. В итоге же получилось так, что нашу страну защитили только Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Но этого мало, чтобы представить всю легкую атлетику. Мы были ограничены в количестве участников», — объяснила депутат.

Сборная России на минувшей Олимпиаде завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачете.

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