Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на продажу медаль в знак протеста

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее попытались насильно вывезти на родину из Токио, решила продать собственную медаль в знак протеста. Объявление появилось на портале Ebay.

Известно, что по просьбе спортсменки Белорусский фонд спортивной солидарности выставил на аукцион серебряную медаль, которую Тимановская выиграла на ІІ Европейских играх в Минске в 2019 году. Первоначальная стоимость лота составляет пять тысяч долларов (366 тысяч рублей).

Согласно объявлению, все вырученные от продажи медали средства будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности. Представители фонда в официальном Telegram-канале отметили, что таким образом легкоатлетка решила поддержать белорусских спортсменов, «пострадавших от действий режима президента республики Александра Лукашенко».

«Тот старт был очень важным для меня, он проходил в родных стенах. За меня пришло болеть много людей, родных и близких. Я даже помню, как плакала после финиша, потому что такие эмоции во время бега испытала впервые», — подчеркнула Тимановская.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

