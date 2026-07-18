Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 18 июля 2026Россия

Раскрыто состояние пострадавших после атаки ВСУ на логистический центр в Подмосковье

30 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье доставлены в больницы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов раскрыл подробности состояния пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр в Подмосковье. Информацию передает «Интерфакс».

«По оперативным данным, на лечение в больницы Московской области и федеральные медицинские центры Минздрава России доставлены 30 пострадавших», — уточнил Кузнецов.

Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще шесть человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Материалы по теме:
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке.Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
12 июля 2022

На месте происшествия работали 55 бригад службы медицины катастроф и скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь в полном объеме.

Кузнецов добавил, что оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее было раскрыто число сбитых за сутки украинских дронов. По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны смогли сбить 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Глава Подмосковья заявил о десятках пострадавших после атаки ВСУ
    Страна-сосед России купила штурмовые мосты на базе Abrams
    В Москве соберут тысячи стильных машин одного бренда в 2026 году
    Раскрыта причина тревоги ЕС после отставки Федорова
    Раскрыто состояние пострадавших после атаки ВСУ на логистический центр в Подмосковье
    Количество отравившихся на базе отдыха в российском регионе увеличилось вдвое
    Московские врачи направились в Тамбов для оказания помощи
    Москвич расчленил отца и решил скрыться в соседнем регионе
    В ФРГ призвали Европу к диалогу с Россией
    На Западе предупредили Германию об опасном шаге против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok