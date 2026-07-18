Раскрыто состояние пострадавших после атаки ВСУ на логистический центр в Подмосковье

30 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье доставлены в больницы

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов раскрыл подробности состояния пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр в Подмосковье. Информацию передает «Интерфакс».

«По оперативным данным, на лечение в больницы Московской области и федеральные медицинские центры Минздрава России доставлены 30 пострадавших», — уточнил Кузнецов.

Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще шесть человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

На месте происшествия работали 55 бригад службы медицины катастроф и скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь в полном объеме.

Кузнецов добавил, что оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее было раскрыто число сбитых за сутки украинских дронов. По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны смогли сбить 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата.