Раскрыто число сбитых за сутки украинских дронов

Минобороны: За сутки было сбито 774 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Украина выпустила более 370 беспилотников в сторону Московского региона с 20:30 по московскому времени пятницы, 17 июля. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах.

До этого стало известно, что в ночь на 18 июля ВСУ атаковали логистический центр в Котовске Тамбовской области. В строении после удара начался пожар.