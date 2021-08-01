Легкоатлетку исключили из сборной Белоруссии накануне забега

Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении из сборной страны легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщается в Instagram организации.
В официальном заявлении НОК утверждается, что причиной исключения спортсменки из национальной команды стало эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Сообщается, что такое решение было принято на основании рекомендации врачей.
Таким образом, Тимановскую убрали из сборной накануне забега. 2 августа ей предстоял забег на 200 метров.
На Европейских играх спортсменка выигрывала серебро. Также на ее счету золото Универсиады в Неаполе в 2019 году.
Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.