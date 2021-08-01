Получившая травму российская спортсменка покинула стадион в инвалидном кресле

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, получившая травму во время соревнований на Олимпиаде в Токио, покинула стадион в инвалидном кресле. Об этом сообщает ТАСС.

Сама спортсменка отказалась комментировать происходящее. «Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже», — сказала она.

Как пояснила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко, на данный момент Клишина не может ходить и ждет отправки в поликлинику Олимпийской деревни.

Клишина получила травму ноги во время третьей попытки на утренней квалификации в прыжках в длину. Два предыдущих раза она совершила заступ. Таким образом, спортсменка не сумела выйти в финал соревнований.