У выигравшего золото ОИ тхэквондиста Храмцова подтвердился перелом руки

У российского тхэквондиста Максима Храмцова подтвердился перелом руки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз тхэквондо России (СТР).

Спортсмену диагностировали внутрисуставной перелом, сейчас врачи зафиксировали кисть Храмцова. В ближайшее время ему проведут дополнительное обследование.

В понедельник, 26 июля, Храмцов рассказал, что в мае на чемпионате Европы сломал руку, а в стартовом поединке на Олимпиаде в Токио получил рецидив травмы. «В первом бою я ударил соперника, он тоже — кулак в кулак, — и почувствовал эту боль. По симптомам все было так, как тогда при переломе», — заявил он.

Ранее в тот же день в финале соревнований в весовой категории до 80 килограммов Храмцов одолел представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати. Успех россиянина стал историческим. Ранее никто из российских спортсменов не завоевывал олимпийское золото в тхэквондо.