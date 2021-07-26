Олимпийский чемпион Храмцов посвятил победу умершей полгода назад матери

Россиянин Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио, посвятил победу умершей полгода назад матери. Его слова приводятся в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

«Пока не осознал, что стал первым Олимпийским чемпионом в тхэквондо из России. Посвящаю победу своей маме, которой не стало полгода назад. Вспоминал ее сегодня перед каждым боем», — заявил спортсмен. Он добавил, что теперь начнет готовиться к Играм в Париже 2024 года.

В финале соревнований в весовой категории до 80 килограммов Храмцов одолел представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати. Поединок завершился со счетом 20:9 в пользу россиянина, успех которого стал историческим. Ранее никто из российских спортсменов не завоевывал олимпийское золото в тхэквондо.

Помимо золота Олимпиады, в активе 23-летнего спортсмена победа на чемпионате мира. Храмцов также является двукратным чемпионом Европы.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.