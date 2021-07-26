Россиянин Храмцов завоевал историческое золото в тхэквондо на Олимпиаде

Россиянин Максим Храмцов завоевал золотую медаль в тхэквондо на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале соревнований в весовой категории до 80 килограммов спортсмен одолел представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати. Поединок прошел в понедельник, 26 июля, и завершился со счетом 20:9 в пользу россиянина, успех которого стал историческим. Ранее никто из российских спортсменов не завоевывал олимпийское золото в тхэквондо.

Помимо золота Олимпиады, в активе 23-летнего спортсмена победа на чемпионате мира. Храмцов также является двукратным чемпионом Европы.

Теперь в копилке российской команды на Олимпиаде четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Сборная находится на четвертом месте в общем зачете. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.