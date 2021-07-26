Саблистка Позднякова завоевала золото в российском финале Олимпиады

Саблистка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую в российском финале Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающий поединок прошел в понедельник, 26 июля. Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу Поздняковой. Теперь в копилке россиян две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Команда находится на шестом месте в общем зачете.

36-летняя Великая на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро также дошла до финала, где уступила соотечественнице Яне Егорян. Для 24-летней Поздняковой Игры в Токио — первые в карьере.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.