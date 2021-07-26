Российские саблистки гарантировали себе золото и серебро Олимпиады

Российские саблистки гарантировали золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем поединке, который пройдет в понедельник, 26 июля, за победу поспорят представительницы России Софья Великая и София Позднякова. Последняя в полуфинальном поединке была сильнее француженки Манон Брюне (15:10). Великая в 1/2 финала победила спортсменку из Венгрии Анну Мартон.

36-летняя Великая на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро также дошла до финала, где уступила соотечественнице Яне Егорян. Для 24-летней Поздняковой Игры в Токио — первые в карьере.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.