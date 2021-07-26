Ефимова выразила недовольство временем проведения соревнований по плаванию на ОИ

Российская пловчиха Юлия Ефимова выразила недовольство временем проведения соревнований на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, в современном спорте все решают деньги, при этом об интересах спортсменов никто не задумывается. Пловчиха также отметила, что вечером результаты были бы гораздо выше.

«Думаю, мировые рекорды бы штамповались. Что ж, зато непредсказуемо — выиграть может любой», — добавила Ефимова. Россиянка также отметила, что все спортсмены находятся в равных условиях.

В понедельник, 26 июля, Ефимова вышла в финал на дистанции 100 метров брассом. Российская спортсменка в полуфинале показала пятое время. Решающий заплыв пройдет во вторник, 27 июля.