Фанаты оценили «нужные части тела» на неудачном фото Ефимовой в купальнике

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в Instagram неудачное фото в купальнике, которое вызвало положительную реакцию у пользователей социальных сетей.

Спортсменка рассказала, что снимок был сделан ее отцом, и назвала эти фотографии отдельным видом искусства. «А вы еще спрашиваете, почему у меня так мало фотографий из бассейна», — добавила она. В комментариях фанаты написали, что отцу спортсменки удалось запечатлеть «нужные части тела» Ефимовой. «Все, что нужно, в кадре есть», «Что надо, папа заснял», «Попку видно», — писали они.

9 апреля Ефимова оценила возможность получения гражданства США. Спортсменка заявила, что для начала собирается получить грин-карту, а затем, возможно, и американское гражданство.

В 2011 году Ефимова переехала в Калифорнию и пять лет тренировалась под руководством американца Дэвида Сало. С 2016 года ее тренирует отец. Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.