Пловчиха Ефимова оценила возможность получения гражданства США

Российская пловчиха Юлия Ефимова оценила возможность получения гражданства США. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что для начала собирается получить грин-карту, а затем, возможно, и американское гражданство. «Тогда можно было бы не делать все время визы, потому что это так тяжело — постоянно переоткрывать их», — добавила она. 29-летняя Ефимова отметила, что не боится негативной реакции соотечественников, так как уже заканчивает карьеру.

В июне прошлого года заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина сказала, что ей обидно за державу из-за переезда своей бывшей воспитанницы Юлии Ефимовой в США. Она заявила, что после случившегося не могла смотреть соревнования по плаванию.

В 2011 году Ефимова переехала в Калифорнию и пять лет тренировалась под руководством американца Дэвида Сало. С 2016 года ее тренирует отец. Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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