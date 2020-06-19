Мать Ефимовой рассказала о прекращении общения с дочерью после ее отъезда в США

Мать российской пловчихи Юлии Ефимовой Татьяна Ефимова рассказала о прекращении общения с дочерью после ее отъезда в США. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Ефимова заявила, что дочь резко прекратила общение с ней после отъезда в Штаты. По словам матери спортсменки, бывший муж, тренирующий дочь, присылает ей деньги, но Юлия на связь с ней не выходит. «Сейчас я вместе с гражданским мужем живу на пенсию в 8500 рублей. Раньше Юлька мне покупала красивые вещи. Но в 2017-м что-то случилось, и она перестала со мной общаться», — посетовала она.

18 июня заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина сказала, что ей обидно за державу из-за переезда своей бывшей воспитанницы Юлии Ефимовой в США. Она заявила, что после случившегося не могла смотреть соревнования по плаванию.

В 2011 году Ефимова переехала в Калифорнию и пять лет тренировалась под руководством американца Дэвида Сало. С 2016 года ее тренирует отец. Спортсменка пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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