Российский тренер рассказала об обиде за державу из-за отъезда Ефимовой в США

Заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина рассказала об обиде за державу из-за переезда бывшей воспитанницы Юлии Ефимовой в США. Об этом сообщает RT.

«Я после этого вообще не могла смотреть соревнования по плаванию. Было тяжело, что это происходит без меня», — призналась специалист, работавшая с россиянкой до ее отъезда за границу.

Вятчанина также отметила, что на чемпионате мира 2011 года в Шанхае, где Ефимова взяла два серебра, россиянка не знала, что ей делать и как плыть. По словам тренера, похожая ситуация повторилась на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

28-летняя Ефимова пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Игр-2012 и два серебра на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В 2011 году россиянка переехала в Калифорнию и пять лет тренировалась под руководством американца Дэвида Сало. С 2016 года спортсменку тренирует ее отец.

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