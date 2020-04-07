Ефимова рассказала о преимуществах учебы за границей для российских спортсменов

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поддержала российских спортсменов, решивших поступать в зарубежные вузы. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир россиянки в Instagram.

Пловчиха рассказала, что за границей университеты дают спортсменам больше возможностей, так как позволяют им совмещать учебу с тренировками по руководством сильных специалистов. При этом уровень образования Ефимова посчитала очень высоким.

Россиянка также отметила, что в своем время хотела учиться в США, но для этого ей было нужно отказаться от спонсорских контрактов. «Мои родители не настолько много зарабатывали, чтобы я могла на это согласиться», — добавила 28-летняя спортсменка.

Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Она шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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