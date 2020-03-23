Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в нижнем белье

Российская пловчиха Юлия Ефимова в Instagram выложила видео тренировки в нижнем белье.

На ролике Ефимова выполняет отжимания на балконе. Спортсменка присоединилась к челленджу «Оставайся дома», который набрал популярность в связи с распространением коронавируса. Она предложила присоединиться к акции пловцам Владимиру Морозову и Андрею Никитченко, президенту национальной федерации баскетбола Андрею Кириленко и другим фолловерам.

Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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