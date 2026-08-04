Новый главком ВСУ приказал проверить скандальный «полк смерти»

Главком Драпатый поручил начать проверку скандально известного 225-го полка ВСУ

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый приказал провести служебную проверку в 225-м отдельном штурмовом полку, известного также как «полк смерти». Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

«Главком Драпатый поручил провести служебную проверку в 225-м штурмовом полку после расследования об избиении, пытках и заградительных отрядах», — сказано в публикации.

Сообщается, что сам полк выпустил серию заявлений, в которых отверг изложенные обвинения. Военннослужащие с иронией заявили, что приносят «извинения» за высокую дисциплину, участие в боевых действиях.

Ранее Драпатый также приказал остановить пополнение личным составом всех штурмовых полков. Эти подразделения на Украине называют «полками [бывшего главкома ВСУ] Александра Сырского». Отмечается, что в украинских штурмовых полках «царит беспокойство» относительно того, что новый главнокомандующий Михаил Драпатый может заняться их расформированием.