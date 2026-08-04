В Госдуме высказались о сокращении рабочих часов для одиноких россиян

Депутат Бессараб: Сократить рабочие часы можно не только одиноким женщинами, но и мужчинам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась об идее отпускать россиян с работы. В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что логичнее было бы отпускать не только одиноких женщин, но и одиноких мужчин, а лучше — всех подряд.

«Логичнее отпускать и одиноких мужчин, а еще лучше отпускать всех подряд. Потому что если женщина замужем, то, значит, у нее уже есть дополнительные обязанности по дому, и было бы здорово, если бы семья могла отдохнуть один день. Это бесконечно можно обсуждать и самое важное, к чему мы придем, что действительно необходимо сокращать рабочие часы, продолжительность рабочей недели. Я не говорю сейчас о четырехдневной рабочей неделе, хотя это амбициозная задача. Я думаю, что мы к этому придем в конечном итоге», — сказала Бессараб.

Однако депутат подчеркнула, что все возможности по сокращению рабочей недели появятся только после победы России в специальной военной операции (СВО).

Все возможности по сокращению рабочей недели у нас будут предоставлены после победы в СВО, потому что сейчас многие заводы трудятся 24 на 7 в трехсменном режиме. Поэтому было бы нелогично для одних вводить сокращенную продолжительность, а другим оставлять увеличенную продолжительность рабочей недели Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Парламентарий также отметила, что сегодня уже до 30 процентов работодателей самостоятельно отпускают офисных сотрудников по пятницам.

«Это не запрещено трудовым кодексом, это не снижает заработную плату, но это действительно влияет на стимулирование работающих устраиваться именно к таким работодателям. В дальнейшем, думаю, мы все равно придем к сокращенной продолжительности рабочего времени», — добавила Бессараб.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов ранее заявил, что в среднесрочной перспективе ряд категорий работников в России перейдут на четырехдневную трудовую неделю без потери зарплаты.