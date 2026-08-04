Николь Кидман объяснила решение позволить 18-летней дочери стать моделью

Актриса Николь Кидман обратилась к матери перед решением позволить дочери стать моделью

Австралийская и американская актриса Николь Кидман объяснила решение позволить старшей дочери Сандей Роуз стать моделью. Своими признаниями она поделилась в интервью шоу Entertainment Tonight, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Плохой девочки» посетовала, что долго сомневалась в желании 18-летней наследницы начать карьеру манекенщицы. В процессе поиска решения Кидман обратилась за советом к своей матери, которая напомнила ей, что она сама начала актерскую деятельность в 14 лет. «Я спросила: "Cтоит ли мне разрешить ей? Она хочет быть моделью". И моя мама ответила: "Ну, ты же сама это делала... Ты должна согласиться с ней, потому что я тогда позволила тебе"» — рассказала знаменитость.

По словам Кидман, ответ матери успокоил ее. «Она как бы благословила меня на то, чтобы я позволила Сандей следовать за своим счастьем, за своей страстью и за тем, чего она хочет», — подчеркнула она.

В июле Сандей, несмотря на критику ее походки на подиуме со стороны общественности, попала на обложку журнала Elle.