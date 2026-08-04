Шаляпин рассказал о дружбе с Киркоровым после 18 лет вражды

Прохор Шаляпин заявил, что проникся к Филиппу Киркорову после пятичасовой беседы

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что вновь подружился с Филиппом Киркоровым после многолетнего конфликта. Его слова приводит «Газета.Ru».

«С Филиппом Киркоровым мы пять часов разговаривали. Такой душевный был разговор. Я опять к нему проникся, как к брату», — признался исполнитель.

Прохор подчеркнул, что больше не видит причин ругаться с коллегой. Певец добавил, что после примирения Киркоров подарил ему коробку сухофруктов. «Что говорить? У нас очень много общего, мы можем пообщаться», — заключил артист.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Шаляпин заявил, что в нулевых Киркоров дарил ему одежду и относился как к брату. Однако, по словам Прохора, дружба продлилась недолго, поскольку артист видел в нем конкурента. Позже Шаляпин рассказал о примирении с Киркоровым после конфликта, который затянулся на 18 лет.