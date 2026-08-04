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18:46, 4 августа 2026 (обновлено: 18:53, 4 августа 2026)Ценности

Билли Айлиш не узнали на фото со съемок фильма

Билли Айлиш удивила фанатов внешним видом на съемках фильма «Под стеклянным колпаком»
Мария Винар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фанаты не узнали американскую певицу Билли Айлиш на фото со съемок фильма «Под стеклянным колпаком», в котором она играет главную роль, из-за внешнего вида. Фото и комментарии появились на странице информационно-развлекательного медиапроекта @deuxmoi в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя знаменитость предстала на снимках в красной кофте с укороченными рукавами, пестрой юбке и туфлях на небольших каблуках. Кроме того, она попала в объективы камер с ярко-красной помадой на губах и распущенными волосами светло-коричневого цвета.

Пост набрал 27,5 тысячи лайков. Поклонники удивились преображению кумира и принялись обсуждать его в комментариях. «Я даже не сразу узнал ее», «Это смесь Эммы Стоун и Кристины Риччи», «Я заинтригован», «Мне кажется, это другой человек. Не Билли», «Я сначала подумал, что это Эмили Блант», — высказывались они.

В апреле прошлого года Билли Айлиш высказалась о внешности. Исполнительница Ники Минаж поинтересовалась у коллеги, не затмевала ли красота ее творчество. Айлиш заявила, что вопрос заставил ее прослезиться, поскольку ранее она никогда не чувствовала себя по-настоящему красивой.

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