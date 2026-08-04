Назван самый вероятный автор гола в матче Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА

Батракова назвали самым вероятным автором гола в матче Кубка России «Локомотива» и ЦСКА

Букмекеры назвали самого вероятного автора гола в матче первого тура группового этапа Кубка России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Об этом сообщает Sports.

Аналитики назвали полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова главным кандидатом на гол в матче. Коэффициент на забитый мяч футболиста составляет 3,00 — столько же дают на нападающего армейцев Лусиано Гонду.

Батраков не забивает за «Локомотив» уже шесть официальных матчей подряд. Последний его гол пришелся на апрельскую игру с «Оренбургом» (1:0).

Игра пройдет 4 августа. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Локомотив» отказался продавать Батракова турецкому «Галатасараю». Отмечается, что Батракову предлагали зарплату около пяти миллионов евро в год.