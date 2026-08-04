Путин наградил Баскова орденом

Владимир Путин наградил Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте правовых актов.

Народного артиста России удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. При этом, в указе отмечена формулировка «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Помимо «золотого голоса России», с аналогичной формулировкой орденом была награждена и народная артистка России Ольга Богданова. Народная артистка России служит в Центральном академическом театре Российской армии. Еще во время обучения в ВУЗе снялась в «12 стульях» Леонида Гайдая, исполнив эпизодическую роль девушки на аукционе.

Ранее глава государства удостоил орденом «За заслуги перед отечеством» II степени певца Олега Газманова. В документе Газманов представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства.