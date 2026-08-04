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19:32, 4 августа 2026 (обновлено: 19:44, 4 августа 2026)Культура

Путин наградил Баскова орденом

Владимир Путин наградил Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте правовых актов.

Народного артиста России удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. При этом, в указе отмечена формулировка «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Помимо «золотого голоса России», с аналогичной формулировкой орденом была награждена и народная артистка России Ольга Богданова. Народная артистка России служит в Центральном академическом театре Российской армии. Еще во время обучения в ВУЗе снялась в «12 стульях» Леонида Гайдая, исполнив эпизодическую роль девушки на аукционе.

Ранее глава государства удостоил орденом «За заслуги перед отечеством» II степени певца Олега Газманова. В документе Газманов представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства.

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