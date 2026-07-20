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15:06, 20 июля 2026Культура

Путин наградил Газманова орденом

Владимир Путин удостоил Олега Газманова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени
Андрей Шеньшаков
Олег Газманов

Олег Газманов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил певца Олега Газманова орденом. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Народного артиста РФ наградили орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Отмечается, что Газманов получил почетный знак отличия «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Также в документе Олег Михайлович представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства.

Ранее Газманов ответил на слухи о роскошном райдере. Исполнитель отметил, что одним из его главных пожеланий является возможность сыграть в падел-теннис.

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