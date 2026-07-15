Газманов ответил на слухи о роскошном райдере

Олег Газманов заявил, что в его райдер входит возможность сыграть в падел-теннис

Народный артист России Олег Газманов ответил на слухи о чрезмерных требованиях во время гастролей. Его слова приводит Пятый канал.

Исполнитель отметил, что одним из его главных пожеланий является возможность сыграть в падел-теннис, поскольку спорт помогает поддерживать форму и справляться с волнением. Летом Газманов просит предоставить ему велосипед, чтобы покататься по городу.

На сообщения о роскошном райдере певец отреагировал с улыбкой и назвал свои требования умеренными. «По еде я весьма спокойно отношусь. Иногда заказываю сало. Люблю покушать сало с хлебом», — поделился Газманов.

Ранее певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, назвал березовый сок обязательным пунктом своего бытового райдера. До этого он сообщил, что в райдер также входит портрет президента России Владимира Путина.