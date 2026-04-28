SHAMAN назвал березовый сок обязательным пунктом райдера

Певец SHAMAN сообщил, что в его райдер входит березовый сок

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что входит в его райдер. Комментарий музыканта передает ТАСС.

Исполнитель признался, что не ест перед концертами, сравнив это с приемом пищи перед кардиотренировкой. «Я достаточно динамично веду концерты, и лишняя тяжесть доставляет дискомфорт», — пояснил он.

По словам Дронова, в его райдер не входит ничего сверхъестественного, помимо березового сока. Также в гримерке артиста должны быть чай, кофе, фрукты, ягоды и орешки.

Ранее SHAMAN рассказал об обязательном пункте бытового райдера, который он запрашивает у организаторов концертов. Речь идет о портрете президента России Владимира Путина.