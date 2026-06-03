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10:08, 3 июня 2026Экономика

На Солнце произошла самая мощная за 1,5 месяца вспышка

ИКИ РАН: На Солнце произошла мощнейшая за 1,5 месяца вспышка
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Artur_Harutyunyan / Shutterstock / Fotodom

На Солнце зафиксировали мощнейшую за 1,5 месяца вспышку. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

По информации астрономов, событие класса M9.3 произошло в среду, 3 июня, в 04:36 по московскому времени, почти в самом центре Солнца. Ученые отметили, что оно стало самым сильным с 24 апреля — тогда в течение суток были зарегистрированы два взрыва высшего уровня X. «В данном случае до порога X класса не хватило около семи процентов», — уточнили специалисты. Они добавили, что данные приборов не подтверждают выброс плазмы в сторону Земли, поэтому на данный момент вспышка считается безобидной.

«Откровенно говоря, еще сутки назад казалось, что нет никаких шансов написать сегодня что-то подобное. (...) Ситуация на Солнце начала осложняться вчера в середине дня», — поделились информацией астрономы. С тех пор на звезде примерно раз в семь часов регистрируются вспышки, интенсивность которых нарастает. По прогнозам ученых, следующая, выше класса X, произойдет около 12 часов по московскому времени.

В минувшую пятницу на Солнце зафиксировали вспышку класса M.1, которая длилась 24 минуты.

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