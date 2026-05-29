Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:18, 29 мая 2026Экономика

На Солнце произошла мощная вспышка

ИПГ: На Солнце впервые за неделю произошла вспышка класса M
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: NASA / AIA / Solar Dynamics Observatory / Handout / Reuters

На Солнце впервые за неделю зафиксировали вспышку класса M — предпоследнюю по мощности. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По информации астрономов, событие класса M.1 произошло в пятницу, 29 мая, в 10:04 по московскому времени и длилось 24 минуты. При этом, согласно прогнозу магнитных бурь, в ближайшие дни магнитное поле Земли будет спокойным.

Ученые Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») напомнили, что в прошлый раз сильная вспышка класса M2.4 наблюдалась 22 мая. Она сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.

Ранее стало известно о появлении на Солнце гигантских пятен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

    Новое правительство Латвии пообещало решить одну насущную проблему

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok