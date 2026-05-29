На Солнце произошла мощная вспышка

ИПГ: На Солнце впервые за неделю произошла вспышка класса M

На Солнце впервые за неделю зафиксировали вспышку класса M — предпоследнюю по мощности. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По информации астрономов, событие класса M.1 произошло в пятницу, 29 мая, в 10:04 по московскому времени и длилось 24 минуты. При этом, согласно прогнозу магнитных бурь, в ближайшие дни магнитное поле Земли будет спокойным.

Ученые Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») напомнили, что в прошлый раз сильная вспышка класса M2.4 наблюдалась 22 мая. Она сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.

Ранее стало известно о появлении на Солнце гигантских пятен.

