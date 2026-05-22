16:03, 22 мая 2026

Россиянам объяснили последствия появления гигантских пятен на Солнце

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

На Солнце образовались гигантские черные пятна. Последствия их появления объяснили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

По словам ученых, из-за пятен солнечная активность, которая до этого находилась на дне, увеличится. «На космическую погоду начали давить гигантские пятна, приближающиеся с обратной стороны Солнца. До их выхода на видимую сторону еще один-два дня, но происходящие высоко в короне вспышки уже частично видны из-за горизонта и ломают красивый прямой график. Пока не очень страшно, да и Solar Orbiter (автоматический космический аппарат для исследования Солнца) c той стороны сигнализирует, что активные области распадаются, но не будем торопиться, пока не увидим своими глазами», — поделились информацией астрономы.

В ИКИ РАН добавили, что в данный момент магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии — это означает, что магнитных бурь в ближайшее время не предвидится.

19 мая ученые объявили о начале «мертвого сезона» активности на Солнце длительностью двое-трое суток.

