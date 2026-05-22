Сестра загадочно пропавшего Героя России высказалась о новых зацепках в его поисках

Сестра загадочно пропавшего Героя России Асылханова: Новых зацепок в поисках нет

Сестра пропавшего Героя России Алексея Асылханова, которого лично награждал президент Владимир Путин, заявила, что новых зацепок в поисках брата нет. Об этом Рената Асылханова рассказала в беседе с aif.ru.

«Какая основная версия исчезновения брата у Следственного комитета, не знаю. Но город у нас маленький, и найти человека, как мне кажется, легко можно было бы», — поделилась Асылханова.

Она также отметила, что брат после возвращения из зоны спецоперации прекрасно влился в мирную жизнь, работал педагогом дополнительного образования в техникуме. Кроме того, по ее словам, Асылханов сохранял теплые отношения с семьей и близкими.

Что известно о молодом Герое России В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. В 2024 году президент РФ Владимир Путин лично наградил военнослужащего медалью «Золотая Звезда». На счету у Асылханова к тому моменту было как минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат. Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале. До попадания в зону боевых действий Асылханов работал трактористом в колхозе.

Ранее Рената заявила, что исчезновение Алексея выглядит очень запутанным. Она подчеркивала, что семья отказывается верить в выдвинутые СМИ и общественностью версии.

Асылханов пропал в городе Юрга в Кемеровской области. 3 апреля днем он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному. На работе мужчину так никто и не увидел. Его мать указывала, что сын не знал водителя, к которому сел в машину в день исчезновения. Власти региона заявляли, что подробности поисков Асылханова не разглашаются в интересах следствия.