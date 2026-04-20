10:15, 20 апреля 2026

Раскрыта одна деталь в деле о загадочной пропаже лично награжденного Путиным Героя России

Пропавший в Кузбассе Герой России Асылханов не знал увезшего его водителя
Майя Назарова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов, которого лично награждал президент Владимир Путин, не знал увезшего его водителя. Такую деталь в деле раскрыла мать ветерана специальной военной операции (СВО) Татьяна Асылханова, передает ТАСС.

Женщина отметила, что военный всем знакомым и приятелям всегда жмет руку при встрече. «Непонятно вообще, что это мог быть за водитель такой, который с ним знаком. Я сомневаюсь, что знакомый», — поделилась Асылханова.

До этого другие родственники ветерана спецоперации подчеркнули, что в день исчезновения Асылханов ушел на работу, но там его никто не видел. По камерам видеонаблюдения выяснили, что перед пропажей военный сел в неизвестный автомобиль, марку или номер которого установить не удалось.

Власти еще раньше рассказали, что подробности поиска Героя России, пропавшего более десяти дней назад, не разглашаются в интересах следствия.

Герой России Алексей Асылханов пропал в городе Юрга Кемеровской области. 3 апреля днем он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному.

