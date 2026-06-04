Захарова назвала свое главное правило в моде

Представитель МИД РФ Захарова отказалась следовать модным трендам, которые ей не нравятся

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не намерена следовать модным трендам, если они ей не нравятся. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я не против, знаете, вспышек [в индустрии моды], но я никогда не буду делать выбор в пользу того, что исключительно является трендом, если мне это не нравится. Я никогда не откажусь от того, что действительно считаю очень красивым, сделанным с действительно художественным вкусом, просто потому, что сейчас какой-то другой тренд», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что нередко носит одежду с восточными мотивами. Она объяснила, что ее восхищает сложность вышивки таких изделий, которая делает одежду уникальной.