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11:39, 4 августа 2026 (обновлено: 11:50, 4 августа 2026)Забота о себе

Проблемы с ногами оказались признаком смертельной болезни у 40-летней женщины

Daily Mail: В Великобритании у медсестры диагностировали БАС после подергиваний в колене
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Akimov Igor / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании у медсестры Лауры Энн Фитт, пожаловавшейся на проблемы с ногами, вскоре диагностировали смертельное заболевание — боковой амиотрофический склероз (БАС). Историю 40-летней женщины опубликовало издание Daily Mail.

Фитт впервые заметила странные подергивания в левом колене и ступне летом 2025 года и предположила, что трудности возникли из-за чрезмерной ходьбы во время отпуска. При этом ее коллеги предположили, что дело может быть в дефиците магния, который, как известно, вызывает мышечные спазмы. Когда же прием БАДов не помог решить проблему, женщина обратилась за помощью к врачу.

Шесть месяцев анализов не дали результата, и медики ошибочно посчитали, что ее симптомы были вызваны целым рядом заболеваний — от рассеянного склероза до функционального неврологического расстройства. К началу 2026 года здоровье Фитт ухудшилось до такой степени, что она передвигалась, опираясь на трость. Наконец на приеме у невролога женщина сама спросила, нет ли у нее БАС.

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Специалист усомнился в этой теории, но уже к маю Фитт понадобилось инвалидное кресло, чтобы появляться на приемах. Ей назначили люмбальную пункцию, включающую в себя взятие пробы спинномозговой жидкости для проверки на наличие заболеваний головного мозга и позвоночника, и диагноз БАС подтвердился. Врачи рассказали Фитт, что большинство пациентов после постановки диагноза живут от двух до трех лет, пока их тело медленно перестает функционировать.

Ранее в Великобритании беременная женщина Алекс Чешир-Раунд перепутала необычные ощущения в груди с обычной для будущих матерей проблемой и едва не пропустила смертельную болезнь. Чешир-Раунд была на 24-й неделе беременности, когда, перевернувшись на другой бок в постели, заметила уплотнение в правой груди.

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