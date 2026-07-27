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11:29, 27 июля 2026Забота о себе

Беременная женщина перепутала симптомы смертельной болезни с обычной проблемой матерей

Mirror: Беременной британке диагностировали рак после появления уплотнения в груди
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alex Cheshire-Round

В Великобритании беременная женщина по имени Алекс Чешир-Раунд перепутала необычные ощущения в груди с обычной для будущих матерей проблемой и едва не пропустила смертельную болезнь. Историю 29-летней британки опубликовало издание Mirror.

Чешир-Раунд была на 24-й неделе беременности, когда, перевернувшись на другой бок в постели, заметила уплотнение в правой груди. Она не встревожилась, так как списала все симптомы на свое состояние. Однако муж все-таки посоветовал женщине пройти обследование.

В начале июля 2026 года исследования подтвердили, что у Чешир-Раунд третья стадия рака молочной железы. Сканирование также показало, что рак не распространился на сердце, печень или легкие. Женщине назначили операцию, всего за два дня до которой у нее диагностировали гестационный диабет, что потребовало тщательного контроля за уровнем сахара в крови во время вмешательства.

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В больнице женщине удалили пятисантиметровую опухоль из груди и лимфатические узлы из-под правой руки. Но на этом ее проблемы не заканчивались — через пять минут после того, как она пришла в себя, состояние плода ухудшилось. Чешир-Раунд снова дали наркоз и провели экстренное кесарево сечение. Сейчас британка уже выписана домой и проходит дальнейшее лечение амбулаторно, а ее дочь все еще находится в больнице, так как родилась недоношенной.

Ранее в Великобритании беременная женщина проигнорировала утреннюю тошноту и оказалась смертельно больна. В начале второго триместра женщина внезапно потеряла сознание на работе.

чйчс

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