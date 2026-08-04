Бывшая жена Галустяна высказалась о браке

Бывшая жена юмориста Галустяна заявила, что изменила отношение к браку

Бывшая жена юмориста Михаила Галустяна Виктория заявила, что изменила отношение к браку. Об этом она высказалась в интервью, которое доступно на платформе «Дзен».

По словам Галустян, раньше она считала, что брак должен быть один и на всю жизнь, но теперь поменяла мнение. «Как бы мне того ни хотелось, это решение двух партнеров. Если пришло время идти разными путями, так тому и быть», — добавила она.

Ранее Галустян назвал развод тяжелым решением. Юморист рассказал, что он и его экс-супруга пытались сохранить то, что их объединяло, но у них не получилось.

В конце июля стало известно, что Галустян женился. Его избранницей стала 35-летняя визажист Лилия Киосе. Утверждалось, что они познакомились на съемках шоу «Сокровища императора».

Михаил Галустян и Виктория Штефанец поженились в 2007 году. У пары есть две дочери — Эстелла и Элина. В апреле 2025-го юморист сообщил о разводе с женой после 18 лет брака. Уточнялось, что они расстались без претензий друг к другу и остались в хороших отношениях.