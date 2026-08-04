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13:19, 4 августа 2026Экономика

Россиянам назвали разрешенное расстояние между постройками на даче

Специалист Князев: Минимальный отступ от границ участка до дома составляет три метра
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

При строительстве дома и других построек на дачном участке необходимо строго соблюдать установленные законом расстояния. Разрешенные отступы между объектами «Ленте.ру» назвал коммерческий директор строительной компании ЮКО Виктор Князев.

По словам эксперта, от региона к региону нормы, которые касаются землепользования и застройки, могут отличаться, однако зачастую закон требует отступать не менее трех метров от границ участка до жилого дома. В случае нарушения этой нормы готовое здание не удастся поставить на кадастровый учет, предупредил он. При измерении важно учитывать, что расстояние измеряется от фасада дома лишь в том случае, если свес крыши не превышает 50 сантиметров. В противном случае понадобится измерять его от края кровли, уточнил Князев.

Что касается бань, гаражей и других вспомогательных построек, там нормы также меняются в зависимости от муниципального образования. «Например, в Клину норма строительства бани от границы участка — не менее 1 метра, в некоторых районах — не меньше трех», — поделился информацией специалист.

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Помимо этого, существуют рекомендации МЧС по пожарной безопасности: в зависимости от огнестойкости стройматериалов построек между объектами на одном участке советуют выдерживать расстояние от 6 до 10 метров.

«Конечно, если покупать участок с домом в готовом коттеджном поселке, нужно понимать, что девелопер уже сам позаботился о соблюдении всех норм в соответствии с правилами региона», — заключил эксперт.

Ранее ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева напомнила, что на дачных участках запрещено строить гостиницы, многоквартирные дома, автомастерские, рестораны и другие помещения, которые будут использоваться в коммерческих целях. Она добавила, что для этого земля сначала должна быть переведена в коммерческую зону.

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