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16:18, 8 июля 2025Экономика

Россиянам назвали условия для прописки на даче

Депутат Чаплин: Прописаться на даче можно только в капитальном жилом доме
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Прописаться на даче россияне могут лишь в капитальных жилых домах. Условия для регистрации на садовом участке назвал депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет RT.

Парламентарий уточнил, что здание должно быть пригодным для проживания круглый год и соответствовать санитарно-техническим нормам — иметь отопление, водоснабжение и электричество. «Кроме того, участок должен иметь официальный почтовый адрес, иначе присвоить ему статус жилого помещения не получится», — подчеркнул Чаплин.

При этом по закону прописаться на даче смогут россияне, у которых нет в собственности другого жилого помещения. Заявление на регистрацию должны рассмотреть в течение двух-трех месяцев, уточнил депутат.

Ранее дачникам назвали единственный эффективный способ спасти урожай от птиц. По словам агрономов, этим средством является специальная защитная сетка. Выбирать лучше полотно с мелкими ячейками, в которые птицы не смогут просунуть голову.

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